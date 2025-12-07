Hamás reporta más de 360 muertos desde el alto el fuego

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un ataque israelí provocó ayer la muerte de tres personas en la Franja de Gaza, todas en el norte del enclave. El bombardeo con drones, llevado a cabo contra la ciudad de Beit Lahia, también causó al menos cinco heridos. Las autoridades gazatíes ya cifran en 366 las víctimas mortales en la Franja después del alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás en octubre. El Ejército de Israel justifica los ataques bajo la consideración de que constituyen “amenazas inmediatas” al cruzar la línea amarilla, la demarcación a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego. Hamás, además, informó ayer de que el Gobierno israelí solo permite la entrada del 16% de camiones cisterna con gas para cocinar pactados en el alto el fuego. “Solo 104 camiones de gas entraron en Gaza”, denunció el grupo palestino, que afirmó que acordaron la entrada de 660. Por otra parte, varios ministros de Exteriores de países árabes manifestaron el viernes la preocupación por el anuncio de Israel de abrir el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto para permitir “exclusivamente” la salida de palestinos, y pidieron “respetar” los puntos del plan de paz de EEUU.