Los reproches entre PP y PSOE acaparan la celebración del día de la Constitución

El acto conmemorativo del 47 aniversario de la Constitución dejó ayer patente la crispación entre los dos grandes partidos y no sirvió para que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo enterrasen el hacha de guerra. El presidente del Gobierno reprochó al líder del PP sus “pactos con nostálgicos del franquismo”, mientras que Feijóo acusó a Sánchez de encabezar el Ejecutivo que “más ha atacado” la Carta Magna. Tras reivindicar la Constitución, Sánchez cargó contra la “letanía” de los “profetas del desastre” que sostienen que España va camino de convertirse en “una dictadura”, que España “se hunde” y “se rompe”. El líder del PP replicó que nunca en 47 años había habido un Gobierno “que degradase tanto las instituciones y atacase tanto” a la Constitución, a la separación de poderes y a la igualdad de los ciudadanos. Y se comprometió a dejar atrás esta época “decadente y disolvente” de la política española.

Por su parte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó que la Constitución “fue fruto de un acuerdo entre diferentes, y ahora es símbolo de la unión de distintas visiones del proyecto común que es España”. Illa no asistió ayer a la celebración, ya que se encuentra siguiendo el brote de peste porcina africana. Acompañada por los ministros de Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, puso el foco en la crisis de la vivienda desde el punto de vista constitucional y reivindicó la importancia del Estado social. “Ha llegado el momento de cumplir con el mandato y actuar: de bajar los precios de la vivienda y del alquiler”, manifestó. Mientras, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna cuestionó “el pacto constitucional del bipartidismo”. “Si el pacto constitucional del 78 ya nació con grandes limitaciones, debemos decir que, 47 años después, su concreción por parte del bipartidismo resulta aún más decepcionante”, señaló.

Como cada año, algunos socios de investidura del Gobierno se borraron de la lista de asistentes. En concreto, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG no acudieron al acto. Otra de las ausencias destacadas fue la de Vox, que, aunque no participó en el homenaje ni en el izado de la bandera, sí habló ante los medios para justificar su ausencia por “los casos de corrupción que cercan al Gobierno”. A nivel institucional, tampoco acudió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sustituido por el presidente del Parlamento, Miguel Santalices.