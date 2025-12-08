El Govern recurre al Supremo la anulación del decreto que blinda el catalán en las escuelas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Generalitat ha recurrido ante el Tribunal Supremo la anulación de buena parte del decreto de régimen lingüístico educativo que blinda el catalán como lengua vehicular en Catalunya, según publicó ayer el diario ARA. Concretamente, el Govern presentó un recurso de casación este viernes contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de anular buena parte del decreto a raíz de un recurso impulsado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Según el ARA, “la Generalitat argumenta que fijar el catalán como lengua vehicular no implica la exclusión del castellano como resolvía el TSJC”.

El pasado 10 de septiembre trascendió que el TSJC había anulado varios artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat de 2024 y había estimado parcialmente el contencioso presentado por la AEB. En la sentencia, el tribunal declaraba nulos una decena de artículos que, entre otras medidas, fijaban el catalán (y el aranés en la Val d’Aran) como lenguas vehiculares, de aprendizaje y habituales en la actividad docente y la administrativa escolar, así como en las relaciones con las familias, los materiales y las evaluaciones. La norma también fijaba la prohibición de cambiar planes lingüísticos a medio curso, así como que “no pueden aplicarse porcentajes, proporciones o parámetros numéricos en la enseñanza de las lenguas”.

En ese momento, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ya dijo que recurriría la sentencia y aseguró que el Executiu defendería el modelo lingüístico de la escuela catalana “con toda la contundencia”. También lo apuntó la consellera de Educación, Esther Niubó, quien también precisó en ese momento que la sentencia no tenía ningún impacto en las aulas porque el decreto no había llegado a entrar en vigor, ya que estaba cautelarmente suspendido. Explicó que sí es vigente la ley del 2022 para intentar blindar el catalán como lengua vehicular.

Sin embargo, a finales de noviembre el TSJC decidió levantar la suspensión cautelar de los artículos no anulados del decreto, al estimar un recurso interpuesto por Plataforma per la Llengua. Esta entidad pidió al departamento de Educación que aplique la parte de la normativa que sigue en vigor, poniendo de ejemplo la posibilidad de sancionar a docentes que no cumplen los proyectos lingüísticos de centro, así como el requisito de C2 de catalán (ver desglose).

Educación podrá requerir el C2 de catalán a docentes

El departamento de Educación podrá imponer que nivel C2 de catalán sea obligatorio para todos los docentes interinos que quieran acceder a la bolsa de docentes a partir del próximo curso. Era una de las medidas incluídas en el decreto lingüístico de 2024 y ya se tenía que empezar a aplicar este curso, pero la norma estuvo suspendida cautelarmente hasta el viernes de la semana pasada.

El PP dice que Sánchez cede a “chantajes”

El PP de Catalunya cree que el catalán no será oficial en la UE porque el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, lo está reclamando con una “visión provinciana” y por “presiones y chantajes de partidos independentistas”. Así lo criticó el portavoz popular en el Parlament, Juan Fernández, que dijo que “utilizar la lengua con fines políticos” ha llevado al catalán a una situación precaria.