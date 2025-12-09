Los 27 acuerdan relajar las reglas sobre países seguros para agilizar las deportaciones

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los estados miembros de la Unión Europea dieron ayer luz verde al reglamento sobre retornos que contempla la creación de centros de deportación fuera de la UE para migrantes con órdenes de expulsión, al estilo del sistema impulsado por el gobierno de Italia de Giorgia Meloni en Albania. Concretamente, la normativa permitirá que los estados cierren acuerdos con terceros países para establecer estos centros bajo la condición de que el país extracomunitario “respete las normas internacionales sobre derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución”. La iniciativa se aprobó con el voto a favor de una mayoría de Estados miembros y con el voto en contra de España.

La revisión del reglamento quiere aumentar y acelerar las expulsiones de personas en situación irregular o de solicitantes de asilo a los que se les ha denegado la petición. Una vez que los Estados miembros han dado ya su visto bueno, ahora tendrán que negociar el texto con el Parlamento Europeo para que pueda ser adoptada formalmente.

La reforma migratoria prevé sanciones más duras contra aquellos migrantes sin derecho a permanecer en la UE, pero que rechazan ser deportados, por ejemplo con periodos más largos de retención y la prohibición de regresar a la UE tras una decisión de expulsión también se alargará.

La posición del Consejo, de hecho, apunta medidas contra quienes no cooperen como denegar o reducir subsidios, retirar permisos de trabajo e, incluso, penas de prisión para los casos más extremos. En cuanto al veto de entrada, los países son partidarios de que en los casos de personas que representen un riesgo para la seguridad la prohibición de entrada pase a ser indefinida.

Con el acuerdo, los 27 también han dado su apoyo a la primera lista de países que Bruselas propone considerar países terceros seguros en toda la UE y que incluye a Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Túnez y Kosovo, además de, con posibles excepciones, todos los países candidatos a la adhesión al club comunitario.

Otra de las claves de la reforma es el mecanismo de solidaridad por el que se establecerán cuotas de reubicación de migrantes entre los Estados miembro desde aquellos que se encuentren bajo una mayor presión migratoria. En este caso, los gobiernos rebajaron el cupo a un total de 21.000 inmigrantes.

Rescatan dos cayucos con 326 migrantes en aguas de El Hierro

Salvamento Marítimo localizó y escoltó a dos cayucos con unas 326 personas –entre ellos 24 mujeres y ocho niños– cuando se encontraban a 7 millas náuticas de La Restinga, en la isla de El Hierro, en la noche del domingo, según informó el organismo institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. En concreto, minutos antes de las 21 horas, la Guardia Civil informó al centro de Salvamento Marítimo de Tenerife de la detección de un cayuco, con 190 personas de origen subsahariano, que navegaba a unas 7 millas de La Restinga. Una vez en puerto, el personal del dispositivo sanitario en la zona asistió a un joven de 20 años que fue evacuado al hospital de la isla con lesiones moderadas. Posteriormente, antes de las 04.00 horas de ayer, los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda, que localizó y escoltó hasta puerto a otro cayuco con 136 personas a bordo.