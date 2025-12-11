El Supremo envía a juicio a Ábalos y a Koldo García por el caso de las mascarillas y les mantiene en prisión

L'exministre José Luis Ábalos a la sortida de l'edifici del Tribunal Suprem, en una imatge d'arxiu.Javier Barbancho / ACN

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García –quienes seguirán en prisión preventiva– y contra el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Puente ha dictado un auto en el que les envía a juicio por los delitos de integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.

Además, les impone 60.000 euros de fianza a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran serles impuestas y les advierte de que, de no presentarla en el plazo de cinco días, les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma.

El instructor acuerda mantener las medidas cautelares que pesan sobre los tres acusados. De esta forma, el exministro y su exasesor continuarán en prisión preventiva, en la que ingresaron el pasado 27 de noviembre, y Víctor de Aldama continuará con sus comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país.