Los pescadores del Mediterráneo mantienen 143 días de captura

Los ministros de Pesca de la Unión Europea cerraron en la madrugada del viernes al sábado el acuerdo de las posibilidades de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico y los días de capturas en el Mediterráneo para 2026, que finalmente se estableció en 143 días sin tener que aplicar nuevas medidas que compensen el impacto de su actividad. Así lo afirmó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que admitió que las negociaciones fueron “muy difíciles” y calificó “de éxito evidente” el resultado alcanzado después de dos días de reuniones. La Comisión Europea planteaba un recorte del 65% de los días de trabajo respecto a 2025, una propuesta que España rechazaba radicalmente, ya que esta daba poco más de 9 días de media por embarcación para salir a pescar todo el 2026.

Los pescadores catalanes celebraron el acuerdo, ya que es sustancialmente mejor que la propuesta de Bruselas. No obstante, pidieron al ministerio que haya “un reparto equitativo” de los días de pesca.