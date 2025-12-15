ELECCIONES
El candidato de ultraderecha gana las elecciones presidenciales de Chile
El ultraderechista José Antonio Kast (en el centro de la imagen) obtuvo ayer la victoria en las elecciones presidenciales de Chile. Con más del 80% de los votos escrutados al cierre de esta edición, Kast había obtenido el 59% de los sufragios frente al 41% para la presidenciable de izquierda Jeannette Jara, en unos comicios en los que votar fue obligatorio. Jara reconoció su derrota y felicitó a su oponente en los comicios.