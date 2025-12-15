El candidato de ultraderecha gana las elecciones presidenciales de Chile

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ultraderechista José Antonio Kast (en el centro de la imagen) obtuvo ayer la victoria en las elecciones presidenciales de Chile. Con más del 80% de los votos escrutados al cierre de esta edición, Kast había obtenido el 59% de los sufragios frente al 41% para la presidenciable de izquierda Jeannette Jara, en unos comicios en los que votar fue obligatorio. Jara reconoció su derrota y felicitó a su oponente en los comicios.