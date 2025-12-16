Pilar Alegría deja el ministerio de Educación para dedicarse a la candidatura a las elecciones de Aragón

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

La ministra de Educación y portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, ha anunciado este martes que deja el Ministerio para centrarse en la campaña electoral de las elecciones en Aragón del 8 de febrero. En un comunicado colgado en X, Alegría ha afirmado que este martes cierra cuatro años y medio como ministra con el orgullo “de haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte” en España.

“He estado muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa”. Alegría todavía hará de portavoz en el Consejo de Ministros de este martes. El presidente español nombrará próximamente a su sustituta y designará a la nueva portavoz, que según anunció el lunes en la copa de Navidad de la Moncloa también será una mujer.