Illa insiste en aplicar la amnistía en 2026 y en la nueva financiación

El president de la Generalitat, Salvador Illa, auguró ayer que la ley de amnistía será plenamente “efectiva” en 2026. Así lo dijo durante su intervención en la sesión de control al Govern en el Parlament, en la que destacó que supondría “un paso adelante muy importante para todos” y remarcó que lo ha reclamado “desde el primer día desde este atril”. “Catalunya es un país plural, creo que tenemos derecho a estar todos”, apuntó.

El jefe del Executiu reiteró que seguirá trabajando “incansablemente” para que Catalunya tenga un nuevo sistema de financiación. “Voy a sudar la camiseta”, afirmó Illa, que aprovechó para hacer balance del año y subrayó que “se han hecho las cosas bien” y que el 2026 “será mejor”.

Illa también reconoció “errores administrativos” en las “prórrogas de contratos” en la DGAIA pero se defendió de las acusaciones de corrupción y llamó a “presentar las evidencias” en los juzgados. Además, aseguró que en su Govern no ha habido casos de corrupción y que el PSOE ha actuado “con máxima contudencia”.

Mientras, tanto la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, como su homólogo en ERC, Josep Maria Jové, reprocharon al president que empiece el próximo año sin presupuestos y que esté “supeditado” al PSOE, además de su “falta de liderazgo” y la “inestabilidad” en Catalunya. Sales denunció la “propaganda” del Govern, dado que en asuntos como la financiación o Rodalies “solo hay parálisis y ningún resultado”, y Jové lamentó que el Executiu “no tiene ambición nacional, ni social, ni un rumbo claro”.

Por su parte, la líder de Comuns, Jéssica Albiach, reclamó al Govern crear un grupo de trabajo para empezar a negociar las tarifas del transporte público para 2027 para “no ir siempre a última hora”.