La Fiscalía solicita archivar la causa contra Íñigo Errejón

La Fiscalía pidió ayer archivar la causa contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá, al considerar que “no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito” y tampoco se ha acreditado que el político fuese consciente de que aquella “relación sexual” no era deseada por parte de la actriz.

El Ministerio Público –que, por lo tanto, no acusará a Errejón– dio “plena veracidad” a la declaración de Mouliáa, que “se sintió cohibida y que en realidad no quería una relación sexual en los términos que finalmente se desarrolló”. Sin embargo, la Fiscalía no cree que el acusado fuera conocedor de la voluntad de la actriz por una serie de hechos, entre ellos “la forma en la que actuó la denunciante”.

Además, destacó que cuando Mouliáa “expresamente así se lo expuso”, en dos ocasiones y momentos distintos, el político “cesó en su acción”.

Piden 3 años de cárcel

Hace unas semanas, el juez Adolfo Carretero cerró la instrucción y procesó a Errejón por un presunto delito de agresión sexual que habría cometido una noche de finales de octubre de 2021. La defensa de Mouliáa pide una condena de 3 años de prisión para el exdiputado del Congreso y una indemnización de 30.000 euros.

El exportavoz de Sumar, por su parte, siempre ha negado los hechos y que tuviera cualquier conducta inapropiada. Además, se querelló contra la actriz por un delito de calumnias, denunciando que le atribuyó falsamente un delito de extorsión relacionado con dos testigos que declararon en la causa.