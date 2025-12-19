Los líderes de la UE buscan una solución válida para financiar a Ucrania con activos rusos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los líderes de la Unión Europea se enfocaban anoche en el uso de los activos rusos congelados para un “préstamo de reparación” a Ucrania, mientras la Comisión Europea negociaba en paralelo con Bélgica una propuesta de conclusiones que encaje con las demandas del Ejecutivo belga.La Comisión Europea busca superar las reservas del primer ministro belga, Bart De Wever, reticente a aprobar esta opción para financiar ayuda a Kyiv por valor de 90.000 millones de euros, aduciendo los riesgos que asumiría el país ante futuros reclamos de Rusia por acoger la sede de Euroclear —la entidad depositaria que tiene la gran mayoría de los activos en cuestión—.

Al cierre de esta edición, y más de ocho horas después del inicio de la cumbre destinada a acordar una fórmula de financiación que mantenga a flote a Ucrania durante los próximos dos años, fuentes europeas señalaron que los líderes de la UE se centran en la opción de un “préstamo de reparación”, mientras la Comisión Europea trabaja para ofrecer mayores garantías al Gobierno belga.

La opción de financiar la ayuda a Ucrania mediante la emisión de deuda conjunta respaldada por el presupuesto de la Unión Europea queda, por el momento, descartada, pese a que Bélgica había defendido esta alternativa antes de la reunión como la opción más segura y transparente.

Los líderes de los 27 llegaron a la última reunión de este año en Bruselas con diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial “préstamo de reparación” de 90.000 millones a Kyiv. El presidente del Consejo Europeo, António Costa,defendió que la cumbre durará el tiempo que haga falta para lograr ‘luz verde’ al apoyo económico a Ucrania y que la UE “nunca aprobará una solución que no garantice toda la seguridad para Bélgica”. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó antes de la cumbre a sacar adelante el préstamo que, dijo, daría más fuerza a Ucrania en las actuales negociaciones con Moscú y le permitiría seguir defendiéndose en el conflicto.

Por otro lado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que las garantías de seguridad propuestas a Ucrania tienen tres capas de protección e implican a Estados Unidos, que está debatiendo qué papel jugaría en el plan para la futura seguridad de Ucrania en el escenario posguerra.