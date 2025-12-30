Tres esquiadores muertos y un herido por un alud de nieve cerca de Panticosa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tres esquiadores, dos hombres y una mujer, perdieron la vida y otra mujer resultó herida leve por hipotermia tras verse arrastrados por un alud de nieve en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense. Las víctimas, originarias del País Vasco, estaban practicando esquí de fondo en la zona cuando se vieron sorprendidas por el alud. En el grupo, además de los tres fallecidos y la mujer herida, había otros dos hombres, que resultaron ilesos y son los que alertaron a los servicios de emergencias. El director general de Interior del Gobierno aragonés, Miguel Ángel Clavero, explicó que el alud se produjo a una altitud entre 2.600 y 2.700 metros tras romperse una placa, que los arrastró ladera abajo, aunque solo quedó semienterrada la mujer que fue herida. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, que canceló su agenda para trasladarse hasta la zona del suceso, precisó que los miembros del grupo eran expertos montañeros, muy conocidos en la zona y con conocimientos de meteorología y se mostró su convencido de que la “mala suerte” fue un factor determinante la tragedia. Dos de los fallecidos serían el pediatra del Hospital San Jorge de Huesca Jorge García Dihinx y su pareja, Natalia Ramón.