Decenas de muertos en un incendio en una popular estación de esquí suiza

Agentes de policía se encuentran cerca del lugar donde se produjo un incendio en el bar y salón Le Constellation tras una explosión en las primeras horas de la Nochevieja, en Crans-Montana, Suiza.EFE

"Decenas de personas han muerto" en el incendio registrado en las primeras horas del año en la popular estación de esquí suiza de Crans Montana, confirmó este jueves el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler, en una conferencia de prensa.

"La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas", indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.

Ampliaremos la información