Decenas de muertos en un incendio en una popular estación de esquí suiza
El fuego se ha producido en el bar durante la fiesta de año nuevo
"Decenas de personas han muerto" en el incendio registrado en las primeras horas del año en la popular estación de esquí suiza de Crans Montana, confirmó este jueves el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler, en una conferencia de prensa.
"La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas", indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.
