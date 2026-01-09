SEGRE

Ordeig defiende que con el pacto con Mercosur "quien más gana es Catalunya" por su potencial exportador

El conseller recuerda que la Generalitat no tiene competencias en el acuerdo impulsado por la Unión Europea

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, reunido con los agricultores y ganaderos de Revolta Pagesa que cortan el acceso en el puerto de Tarragona

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha defendido que con el acuerdo entre la Unión Europa y Mercosur "quien más gana es Catalunya" por su potencial exportador. "Tenemos un 105% de superávit comercial agroalimentario, que queremos mantener y ampliar", ha afirmado, y ha remarcado que en un contexto internacional donde "en el mundo hay países que se están aislando y que nos están aislando" "hay que buscar socios comerciales" nuevos. Con todo, también ha reconocido que les"preocupa" la afectación que pueda tener el pacto para sectores como el de la miel, el arroz y una parte de la carne". El conseller se ha reunido en Reus con representantes de los agricultores que cortan el acceso al puerto de Tarragona y les ha pedido "responsabilidad" para no perjudicar los suministros.

