Ordeig defiende que con el pacto con Mercosur "quien más gana es Catalunya" por su potencial exportador
El conseller recuerda que la Generalitat no tiene competencias en el acuerdo impulsado por la Unión Europea
El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha defendido que con el acuerdo entre la Unión Europa y Mercosur "quien más gana es Catalunya" por su potencial exportador. "Tenemos un 105% de superávit comercial agroalimentario, que queremos mantener y ampliar", ha afirmado, y ha remarcado que en un contexto internacional donde "en el mundo hay países que se están aislando y que nos están aislando" "hay que buscar socios comerciales" nuevos. Con todo, también ha reconocido que les"preocupa" la afectación que pueda tener el pacto para sectores como el de la miel, el arroz y una parte de la carne". El conseller se ha reunido en Reus con representantes de los agricultores que cortan el acceso al puerto de Tarragona y les ha pedido "responsabilidad" para no perjudicar los suministros.
Agricultura y ganadería
Los agricultores se sienten "vendidos" por los gobiernos y lamentan el aval de la UE al acuerdo con Mercosur
acn
Agricultura y ganadería
Los países de la UE avalan por mayoría la firma del acuerdo del Mercosur a pesar de las protestas de los agricultores
agencias