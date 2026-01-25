Protesta de profesores en Barcelona en contra de la precariedad laboral

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El sector educativo se manifestó ayer en Barcelona para pedir mejoras salariales y de funcionamiento del sistema. A través de la convocatoria de los sindicatos USTEC, Professors de Secundària, CCOO, UGT y CGT, los manifestantes salieron del Arc de Triomf bajo el lema Més salaris, menys sobrecàrrega, en una protesta que acabó en la plaza Comercial y sirvió como previa a la huelga convocada para el 11 de febrero. Unos 250 docentes de Lleida asistieron a la manifestación.

Los sindicatos acusan al departamento de Educación de incumplir el “compromiso” de hacerles una propuesta salarial. “No aceptaremos una propuesta escasa que no revierta la situación”, afirmó la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, que reclamó “no ser los docentes peor pagados de todo el Estado español” y advirtió que si no se encuentra una solución, habrá más convocatorias de huelga. Durante las protestas, los manifestantes pidieron “menos discursos y más recursos” y cargaron contra el exceso de burocracia.

Por su parte, el secretario de Professors de Secundària, Ramiro Gil, afirmó que los profesionales sufren “precariedad” y “abusos” de sus condiciones laborales y señaló que “no podemos seguir así”, dirigiéndose a la consellera de Educación, Esther Niubó, a quien también mencionó la líder de Comuns, Jéssica Albiach –presente en la protesta–, que le pidió ver a la comunidad educativa como “aliados”. “Lo primero que tiene que hacer es escucharles y pensar que no son el adversario, porque están manteniendo el sistema”, dijo.

Mientras, Educación aseguró que están trabajando en la propuesta de aumento del complemento salarial y propuso una mesa alternativa centrada en la desburocratización.