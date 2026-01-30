Trabajo pacta con los sindicatos y sin la patronal subir el SMI un 3,1%

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministerio de Trabajo alcanzó ayer un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, pero sin el aval de las patronales CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo inteprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, según anunció el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión de la mesa. Un acuerdo del que se podrían beneficiar un total de 23.000 leridanos.

“No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible”, subrayó Pérez Rey.

El ‘número dos’ de Trabajo afirmó además que el ministerio ha asumido también el compromiso y “va a llevar adelante” una reforma del decreto de salarios mínimos interprofesionales actual para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos, tal y como reclamaban los sindicatos. “No es posible que la subida del salario mínimo se pierdan por el camino, no lleguen al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación”, insistió Pérez Rey.

El Gobierno había ampliado su propuesta de deducción para las empresas que aumenten el número de trabajadores con retribuciones por encima del salario mínimo para incluir a los autónomos empleadores que tributen en el IRPF, con la excepción de aquellos acogidos al régimen de módulos.

Pero las patronales calificaron de “fórmulas trileras” la propuesta fiscal del Gobierno para compensar a las empresas ante la subida del SMI alejando la posibilidad de cerrar un acuerdo tripartito para esta medida horas antes de la reunión.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, rechazaba antes de la reunión que la subida del salario mínimo del 3,1% pueda tener un sobrecoste fiscal para las empresas e insistió en que es un alza “razonable”.