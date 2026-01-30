Un periodista defiende la veracidad del caso Pujol

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Uno de los periodistas que destapó las cuentas andorranas de la familia Pujol Ferrusola, el subdirector del diario El Mundo, Esteban Urreiztieta, defendió la ayer en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional la veracidad las publicaciones. Preguntado sobre cómo les llegó la información, y si el excomisario José Manuel Villarejo tuvo algo que ver, se acogió al secreto profesional y al hecho de que algunas eran de otro periodista ya fallecido.