Trump ordena retirar a los federales en las protestas de Minneapolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el sábado por la noche retirar la presencia de agentes federales en manifestaciones en Minneapolis (Minesota) y en otras ciudades demócratas, pero prometió que seguirán defendiendo las instalaciones propiedad del Gobierno federal. La orden se produce tras la indignación generada en el país por la muerte de dos manifestantes por disparos de agentes federales durante las protestas contra las redadas migratorias en Mineapolis. “He instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en las protestas o disturbios de diversas ciudades demócratas mal administradas, a menos que nos soliciten ayuda”, anunció en la red social Truth. Deja en manos de los gobiernos estatales y locales la responsabilidad de garantizar la seguridad durante las protestas y de responder ante posibles disturbios. Agregó, sin embargo, que los agentes federales protegerán “con firmeza, todos los edificios federales que estén siendo atacados por estos lunáticos, agitadores e insurrectos pagados”.

El Gobierno de Trump lanzó en diciembre la operación Metro Surge, un conjunto de operativos para arrestar a migrantes indocumentados en Minesota, un estado gobernado por los demócratas. Las agresivas redadas fueron rechazadas por las autoridades locales y miles de manifestantes que han protestado durante las últimas semanas para exigir la salida de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) del estado. Durante las protestas, mataron a disparos a dos manifestantes, Renée Good y Alex Pretti, de 37 años y estadounidenses, lo que generó indignación en el país.

Liberado el niño de 5 años Liam Conejo tras una orden judicial

El niño ecuatoriano de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre fueron liberados del centro de inmigración en Texas donde estaban detenidos desde el pasado 22 de enero por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Minneapolis, causando gran indignación en el país. La liberación de los ecuatorianos del centro en Dilley, en Texas, ocurre tras una orden emitida por el juez federal Fred Biery que en su fallo ordenó que fueran dejados en libertad antes de mañana martes.