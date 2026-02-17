Cinco jóvenes muertos y cinco personas más heridas leves en un incendio en un bloque de pisos de Manlleu

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Cinco jóvenes han muerto y cinco personas más han resultado heridas leves en un incendio que ha tenido lugar este lunes por la noche en un bloque de pisos de la calle Montseny de Manlleu (Osona). Según han explicado los Bombers, el fuego se ha originado en un trastero en la terraza de un bloque de cinco alturas y, por motivos que se desconocen, las personas que estaban dentro no han podido salir. Los Bombers han apagado el incendio en poco menos de media hora y han encontrado a las cinco personas muertas en el interior de la construcción. Con respecto a los cinco heridos leves, cuatro han recibido el alta después de ser atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), mientras que el quinto no ha querido ser trasladado a ningún centro sanitario.

Los Bombers han recibido el aviso del suceso cinco minutos antes de las nueve y cuarto de la noche. Varios residentes han llamado al 112 avisando del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera. En un primer momento se había informado de que el trastero donde han tenido lugar los hechos había sido habilitado como vivienda, pero los Mossos lo han descartado, y apuntan que se utilizaría como local.

Trece dotaciones se han desplazado al lugar y cuando han llegado al edificio estaba totalmente desalojado. Dos bomberos han localizado y apagado el incendio, que se ha dado por extinguido poco antes de las diez menos cuarto. Al mismo tiempo, se ha localizado la primera víctima, una persona en situación de paro cardiorrespiratorio.

Los efectivos del cuerpo han continuado la búsqueda de personas y han encontrado a las otras cuatro víctimas. El SEM ha activado once ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, pero no se ha podido hacer nada para salvar la vida de las víctimas.

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra, con el apoyo de varias patrullas de seguridad ciudadana se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las causas del siniestro. Por su parte, la Policía Local ha prestado apoyo inmediato a los vecinos que han salido del edificio, alarmados por el humo de la escalera.

La comitiva judicial ha llegado hacia la una y media de la madrugada para hacer el levantamiento de los cadáveres. A las dos y cuarto de la madrugada los vehículos de la funeraria se han marchado con los cuerpos y los servicios de emergencia han empezado a desmontar los equipos instalados para atender la emergencia. A la misma hora se ha permitido a los vecinos volver a sus domicilios, dado que el edificio no presenta problemas de seguridad.