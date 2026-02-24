El Consejo de Ministros desclasificará hoy los documentos del intento de golpe de Estado

El teniente coronel Tejero irrumpe en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. - EFE/ MANUEL P. BARRIOPEDRO/ARCHIVO.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Consejo de Ministros de hoy aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años.

Sánchez lo desveló en un comentario en su canal de la red X en el que aseguró que “la memoria no puede estar bajo llave” y señaló que estos documentos se desclasificarán para “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”.

El jefe del Ejecutivo consideró que “las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre” y dió las gracias a quienes abrieron camino.

Según fuentes de Moncloa, la desclasificación se hará efectiva mañana miércoles, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.

Entre los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que está custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado Cesid, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como “alto secreto”; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

El Gobierno de Sánchez aprobó el año pasado un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la legislación franquista sobre secretos oficiales, que data de 1968. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación.

En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como “alto secreto”; a los 35 años para los clasificados como “secreto”; entre 7 y 9 años para la información “confidencial” y entre 4 y 6 años para la información “restringida”. Precisamente ayer se cumplieron 45 años del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La desclasificación de la documentación del 23-F es una reivindicación histórica de varios grupos del Congreso, y especialmente del PNV, que en los últimos años ha insistido en la necesidad de reformar la Ley de secretos oficiales para acortar plazos.

La reunión entre Armada y Siurana en Lleida antes del golpe

Una reunión celebrada en Lleida el 22 octubre de 1980 ha sido señalada por distintos investigadores como uno de los antecedentes políticos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El encuentro tuvo lugar en el domicilio del entonces alcalde de la ciudad, Antoni Siurana, y contó con la presencia del general Alfonso Armada, por entonces gobernador militar de Lleida, así como de destacados dirigentes del PSC y del PSOE, como Enrique Múgica Herzog y Joan Reventós. Según algunas fuentes, durante la comida se abordó la posibilidad de impulsar un “gobierno de concentración” como salida a la crisis política que atravesaba el país, una opción que contemplaba que el propio Armada asumiera la presidencia del Ejecutivo. El papel de Siurana se limitó, según las fuentes disponibles, a facilitar el encuentro como anfitrión en un momento en el que Armada buscaba apoyos políticos fuera del ámbito estrictamente militar. Esta propuesta se enmarcaba en las maniobras que distintos análisis han definido como una “operación política” paralela a los planes de fuerza que acabarían materializándose en el asalto al Congreso liderado por Antonio Tejero y la sublevación militar en València. Armada fue identificado posteriormente como el presunto “elefante blanco” del 23-F, una figura de consenso para dar relevo del entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.El general habría actuado bajo la convicción de contar con el respaldo de la Corona, una interpretación que quedó desmentida tras el mensaje televisado del rey Juan Carlos I, que desautorizó el golpe y defendió el orden constitucional.

España ha desvelado papeles secretos en solo 11 ocasiones

En 58 años desde que se aprobó la ley franquista de secretos oficiales, España ha desclasificado papeles secretos en solo once ocasiones. La primera fue en 1997, bajo la presidencia de José María Aznar, después de que el Tribunal Supremo reclamara 13 documentos relacionados con los GAL en su guerra sucia contra ETA. La última vez fue en 2024, sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils, aunque los papeles fueron entregados a la comisión del Congreso que investiga esos hechos y no se hicieron públicos.

El PP ve el anuncio “una cortina de humo”

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, calificó ayer el anuncio de Sánchez de desclasificar los documentos como una nueva “cortina de humo”.

ERC teme una falta de liderazgo de Sánchez

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, teme que sea “una nueva cortina de humo de Sánchez ante su falta de liderazgo”.

“Nadie debe tener miedo a la verdad”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tildó de “magnífica noticia” el anuncio, asegurando que “nadie debe tener miedo a la verdad”

Para Podemos es una medida insuficiente

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, dijo no parecerle mal la iniciativa, aunque lo ve “insuficiente” porque, a su juicio, se debería reformar la Ley de Secretos Oficiales.