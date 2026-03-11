Llenar el depósito supera los 118€ en la gasolinera más cara de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Elegir la estación de servicio donde repostar siempre ha supuesto la posibilidad de ahorrar o no, pero en estos momentos y en plena guerra de Irán la disparidad entre las más baratas y las más caras se ha agudizado. Tanto que hay diferencias en Lleida de hasta casi 47 euros para un depósito de 55 litros de gasóleo, y de más de 26 en gasolina. Así se desprende de los últimos datos disponibles ayer en el ministerio de Transición Ecológica. La estación de servicio más económica en gasolina se sitúa en Térmens (1,369 euros el litro). Esta no tiene rótulo, según el ministerio, mientras que las otras dos más baratas están en Torà, de Es Mas, y Balaguer, de Low Cost 24, en ambos casos a 1,379 euros. En gasóleo, repite la de Térmens como económica (1,299), mientras que la de Balaguer se sitúa en segunda posición (1,319) y en la tercera se coloca una gasolinera de Tornabous de Low Cost 24 (1,339). En el lado opuesto del ranking se colocan un punto de venta del Urgell, donde hay que pagar 1,852 euros por el litro de gasolina (112 por depósito), mientras que en un surtidor del Pla d'Urgell el gasóleo se cobra a 2,149 (hasta 118 por repostaje). Con todo, los últimos recios medios eran 1,631 euros en gasolina y 1,715 para el gasóleo.

En municipios de la Franja, la situación también es dispar. Por ejemplo, en Fraga se puede repostar a 1,468 la gasolina en bonÀrea, mientras que en Torrent de Cinca hay que pagar 1,705, siempre según el ministerio. Si hablamos de gasolina, en la Agropecuaria de Fraga el último precio era de 1,513 euros frente a los 1,855 de Torrent.