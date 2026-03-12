Los agricultores se plantean no sembrar maíz para no perder dinero

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Los agricultores de Lleida se están planteando no sembrar los campos de maíz y dejarlos en barbecho para evitar perder dinero a causa del aumento de precios del gasóleo agrícola, la energía y los fertilizantes por la guerra de Irán. “Con la incertidumbre que hay, no te la puedes jugar”, afirmó el jefe sectorial de cereales de JARC, Vicenç Pascual, que pidió cambios en la normativa de deyecciones para no depender tanto de terceros.

La situación es especialmente delicada para el sector del cereal. El agua mantiene algunos campos impracticables, y en plena campaña de abono, el sector ha visto cómo la tonelada de urea –un fertilizante nitrogenado– ya ha superado los 650 euros cuando en diciembre costaba unos 450, como publicó SEGRE. “Estos 200 euros de más por tonelada equivalen a 1.000 kilos de grano y, si antes los números ya eran justos, ahora ya vamos directamente a pérdidas”, advirtió Pascual. Por su parte, el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, denunció que los precios de los fertilizantes se han encarecido un 40% y el precio del gasóleo agrícola un 30%.

Unió de Pagesos, JARC y Asaja coinciden en pedir a la administración que apruebe una rebaja del IVA sobre el gasóleo agrario para minimizar el impacto de la subida, y el responsable de Fiscalidad de UP, Josep Carles Vicente, consideró que el contexto es “volátil”, pero prevé que se acabará “enquistando”, como pasó con el encarecimiento de la energía por la guerra en Ucrania.

Precios de los fitosanitarios

Mientras, Xavier Alsina, presidente de la Associació de Distribuïdors de Fitosanitaris de Lleida i Terres de Ponent, explicó que los precios de los productos fitosanitarios no se han disparado. “Sí que ha habido algunos incrementos debido a la inflación en algunos productos, otros se han mantenido, y en otros, la finalización de las patentes ha comportado un aumento de la competencia y su precio ha bajado”, apuntó.