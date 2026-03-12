Mueren tres mujeres en un incendio provocado por el ex de una de ellas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un hombre de 60 años, que fue condenado en el pasado por secuestrar a mujeres y por abuso sexual a menor de 16 años, fue detenido ayer por presuntamente haber provocado un incendio en un edificio en Miranda de Ebro (Burgos) en el que murieron su expareja y otras dos mujeres. Además, otras cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años. El hombre había tenido una relación sentimental hace años con una de las víctimas, una mujer de 58 años, y el caso se investiga como posible violencia machista, informó la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Las otras dos fallecidas eran la madre de esta, de 78 años, y una vecina de ambas de 24 años.

El suceso tuvo lugar en torno a las 22.45 horas de la noche del martes, cuando varias llamadas alertaron al servicio de emergencias de un incendio en un edificio de dos plantas ubicado en la parte antigua de Miranda, situado en la calle Fuente número 10, del que al menos dos personas no podían salir. El personal de Salud de Castilla y León (Sacyl) desplazado al lugar atendió a siete personas, dos de las cuales murieron y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, donde falleció una tercera por la gravedad de sus heridas.

Horas después del suceso el detenido se presentó en la comisaría de Miranda al saber que le estaban buscando, aunque no confesó los hechos. La Policía lo buscaba porque momentos antes de declararse el incendio se encontraba gritando por la zona y fue visto acumulando enseres y colchones viejos en la planta baja de este edificio donde vivían las fallecidas, pero no él y que es donde se originó el incendio. Sobre el detenido, que tiene antecedentes policiales de distinta índole, no existe ninguna denuncia por malos tratos ni orden de alejamiento.

En 2015 el hombre fue condenado a tres años de prisión por un delito de detención ilegal y a tres años por un delito de abuso sexual a menor de 16 años por secuestrar a una niña de 9 años en su domicilio, donde la mantuvo atada, llegando a realizar actos de contenido sexual. En noviembre 2024 fue condenado de nuevo a un año y siete meses de prisión por retener en una casa okupada a una mujer. A pesar de que fue en febrero de 2026 cuando se produjo la liquidación total de la condena, el hombre hacía ya tiempo que había salido de la cárcel.