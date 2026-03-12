Un experimento químico deja tres heridos de 9 años en una escuela

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tres menores resultaron heridos ayer en una escuela de Porqueres (Pla de l'Estany) a causa de una explosión mientras hacían un experimento de química. Las víctimas –dos niños y una niña–, de nueve años, cursan cuarto de primaria en el centro L'Entorn. Dos de ellas ya recibieron el alta hospitalaria y la última ya se encontraba fuera de peligro, después de las tres que fueran trasladadas a varios hospitales –dos estaban graves– por quemaduras.

El accidente se produjo antes de las once de la mañana en el patio de la escuela. Los alumnos estaban manipulando una botella cuando, de repente, explotó por motivos todavía desconocidos. El SEM activó cinco ambulancias, dos helicópteros medicalizados y un equipo psicológico para atender a la comunidad educativa. El ayuntamiento de Porqueres informó de que el resto de los estudiantes y personal educativo se encuentra bien, y pidió a la población que no se acercara al centro. El alcalde, Francesc Castañer, afirmó que el accidente ha sido tanto “aparatoso” como “puntual” e insistió en que la escuela es “segura”. A través de un comunicado a las familias, L’Entorn explicó que se activaron “todos los protocolos establecidos” y que “se está haciendo el seguimiento necesario”, a la vez que transmitió un “mensaje de tranquilidad” informando de que la actividad lectiva continuó con normalidad.