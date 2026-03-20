EEUU pedirá 200.000 millones para seguir la guerra y Trump redobla las amenazas a Irán

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó ayer las informaciones de que el Pentágono pedirá unos 200.000 millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra que su país libra junto a Israel contra Irán.

Hegseth advirtió que ese monto “podría variar” en los próximos días. “Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos”, dijo en una rueda de prensa en el Pentágono para actualizar sobre la marcha del conflicto, que cumplió ayer veinte días de ataques.

EEUU gastó más de 11.300 millones de dólares en los primeros seis días de guerra contra Irán, según estimaciones que el Pentágono compartió con el Congreso la semana pasada y que sacó a la luz el periódico The New York Times.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, desveló que mantuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras el bombardeo al yacimiento de gas iraní de South Pars para garantizar que no se repetirán estos bombardeos a instalaciones energéticas. “Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Catar”, agregó el republicano.

Sin embargo, restó importancia a la subida del precio del petróleo y el gas por la espiral de conflicto en Irán que ya se extiende a toda la región del Golfo, afirmando que pronosticaba que “los números serían peores”.

Preguntado por qué no informó a sus aliados sobre la guerra con Irán respondió que “queríamos que fuera una sorpresa” y dijo: “¿Quién sabe más sobre sorpresas que Japón?”, en referencia al ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 ante la mirada estupefacta de Takaichi.

Mientras, Irán prometió “contención cero” en su respuesta militar en caso de un nuevo ataque contra su infraestructura energética, después del ataque lanzado contra su yacimiento de South Pars. Ayer, países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, Kuwait y Catar reportaron ataques a sus plantas de hidrocarburos.

Los líderes de la Unión Europea (UE) hicieron ayer en Bruselas un llamamiento a Estados Unidos, Israel e Irán para que pongan fin al conflicto, ante su expansión por Oriente Próximo y su impacto creciente en la economía mundial.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, así como representantes de las instituciones europeas, urgieron a la desescalada en la región a su llegada a la cumbre que se celebró ayer en la capital europea y que estaba centrada en la respuesta a la crisis en Oriente Próximo, así como en la ayuda a Ucrania ante Rusia y la mejora de la competitividad comunitaria.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, instó a “hallar una salida” que evite una mayor espiral belicista y confirmó que mantiene contactos diplomáticos con Irán y otros países de la región para buscar “diferentes soluciones”. “Los ataques de Irán sobre infraestructuras energéticas en Catar generan más caos. Está claro que necesitamos una salida de esta guerra, no una escalada”, manifestó la jefa de la diplomacia europea. Asimismo, Kallas confirmó que mantiene contactos diplomáticos con Irán para buscar “diferentes soluciones” al conflicto y evitar una mayor escalada en la región.

Evacuados 100 militares españoles de Irak

Casi un centenar de militares españoles desplegados en Irak han sido evacuados a Turquía debido a la situación de guerra en Oriente Próximo y los 200 restantes serán sacados del país previsiblemente “en las próximas horas”, según informó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Cuatro palestinas muertas por un misil iraní

El Gobierno palestino confirmó ayer la muerte de cuatro mujeres a causa del impacto de metralla de un misil lanzado por Irán contra Israel en un salón de belleza en la localidad de Beit Aua, situada en Cisjordania.

Aterrizaje de emergencia de un caza F-35

EEUU confirmó ayer un aterrizaje de emergencia de uno de sus cazabombarderos F-35, valorado en más de 100 millones de dólares, en una base en Oriente Próximo tras “una misión de combate” en Irán, un suceso que está investigando en medio de informaciones que apuntan a que habría sido alcanzado por fuego iraní, extremo que no fue confirmado.

Más de 1.000 fallecidos en Líbano

El balance de muertos por los ataques israelíes contra posiciones de Hizbulá en Líbano desde el 2 de marzo ha superado la barrera de los 1.000, entre ellos más de un centenar de menores.

Netanyahu sugiere una intervención terrestre

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apuntó ayer que para derrocar al Gobierno iraní tiene que haber –además de la ofensiva aérea– “también un componente terrestre”. Asimismo, negó que Israel esté detrás de la decisión de EEUU atacar a Irán. “¿Alguien cree que le puede decir a Trump lo que hacer?”, dijo.