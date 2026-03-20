Orbán mantiene el veto a los 90.000 millones para Ucrania

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El primer ministro húngaro, Víktor Orbán, se negó ayer a levantar el veto al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea a Ucrania. En la cumbre de los Veintisiete, celebrada en Bruselas, Orbán se mantuvo en su posición de no ceder hasta que el petróleo ruso llegue a su país a través del oleoducto Druzhba, que en enero sufrió ataques por parte de las fuerzas rusas, y calificó la misión de inspección de la UE sobre la infraestructura como un “cuento de hadas”.

Eslovaquia, otro país reticente al macropréstamo, también advirtió que “si no hay petróleo a través del oleoducto de Druzhba, no hay ayuda”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, defendió que el paquete de ayudas es “crítico” para el país y remarcó que es “un recurso para proteger vidas”. Paralelamente, la jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, cargó contra la postura de Orbán y afirmó que “en tiempos de elecciones, la gente no es racional”, en referencia a los comicios en Hungría del 12 de abril.