El Supremo amnistía a la primera consellera del gobierno de Puigdemont, la republicana Meritxell Serret

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El Tribunal Supremo ha amnistiado a la primera consellera del Gobierno de Carles Puigdemont, la republicana Meritxell Serret. En un comunicado, ERC se ha mostrado satisfecha por la decisión del alto tribunal de aplicar la norma del olvido judicial a la exconsellera de Agricultura, una decisión que "avala la estrategia sólida" seguida con la ley.

A partir de la sentencia "contundente" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, era "inevitable" que el Supremo diera este paso, que ahora espera que se repita con el resto de causas todavía abiertas. A finales de abril del 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenaba a Serret a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por la organización del 1 de octubre.

La sentencia del TSJC que condenó Serret recordaba que la exconsellera había sido notificada personalmente hasta cinco veces por el Tribunal Constitucional, que suspendió varias resoluciones del Gobierno y del Parlamento referidas al referéndum y al proceso, entre ellas el mismo decreto de convocatoria del 1-O y las leyes de desconexión. "La acusada era perfecta conocedora de la ilegalidad de todas las decisiones que le fueron objeto de notificación y requerimiento por parte del TC, ignorando de forma consciente y deliberada el ordenado por el TC, decidiendo no llevar a cabo cabe actuación para dejar sin efecto las normas impugnadas, como tampoco realizar ningún tipo de propuesta de nulidad de las mismas", argumentaba el alto tribunal de Catalunya.

A la decisión sobre Serret, en la cual ha tenido acceso a la ACN, el Supremo recuerda aquella sentencia, así como el recurso de casación sobre ella que se le presentó. Añade que después de que el 11 de junio del 2024 se aprobara la ley de amnistía, el 16 de enero del 2025 se acordó suspenderlo hasta que el Tribunal Constitucional (TC) resolviera definitivamente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el mismo TS.

Entre otros, el TS consideraba tenía dudas sobre la constitucionalidad de la norma porque pensaba que no incluía a los policías procesados también por la participación en el 1-O, en este caso para impedirlo.

El TC estimó parcialmente aquel recurso, en lo que hace referencia al artículo 1.1 de la ley, que establece que quedan amnistiados todos los actos realizados con la intención de reivindicar, promover o conseguir la secesión o la independencia de Catalunya, siempre que se hayan ejecutado en el marco del proceso independentista catalán entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023.

En concreto, al árbitro de la Carta Magna lo consideraba inconstitucional porque "dejaba fuera de la amnistía a un grupo de personas que, desde el punto de vista de la causa y finalidad legitimadora de la ley es perfectamente equiparable a lo que resulta incluido".

Pero dado que la inconstitucionalidad "no se encuentra en lo que la norma establece, sino en lo que omite", el TC se abstuvo de declarar la nulidad, estableciendo, en lugar de eso, que "las disposiciones de la ley se tienen que entender aplicables, con las mismas condiciones, límites y requisitos que las normas establecen, los que hicieron los actos amnistiables con la finalidad de oponerse a la secesión o independencia de Cataluña".

Una vez resuelta la cuestión, el TS considera ahora que los hechos que dieron lugar al procedimiento, es decir, la participación de Serret en el 1-O, "no ofrecen duda en cuanto a la subsunción al artículo 1.1 de la ley orgánica 1/2024", la ley de amnistía.

"Se cumple, en consecuencia, con el ámbito objetivo de aplicación" de la medida de gracia, "que no contraviene, según lo ha establecido el Tribunal Constitucional en los términos expresados, la Constitución española."

Por todo ello, la sala de lo penal del Tribunal Supremo acuerda declarar amnistiados "los actos por los cuales ha resultado acusada la señora Meritxell Serret i Aleu y, en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído".

Satisfacción

En un comunicado, ERC ha mostrado la satisfacción por la decisión del Supremo, una decisión que, en opinión de los republicanos, "avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía".

La formación opina que "a partir de la contundente sentencia del TJUE, ya era inevitable que por fin el Tribunal Supremo hiciera lo que tendría que haber hecho desde el primer día: aplicar la ley de amnistía aprobada al Congreso de los Diputados".

Por eso cree que ahora, "inmediatamente", tiene que pasar lo mismo con el resto de causas, "para poder restaurar todo el derecho político de todas las personas represaliadas, de que los exiliados puedan volver a casa, y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Catalunya y el Estado español sin represión".