Trabajos contrarreloj en los numerosos fuegos ante la llegada de otra ola de calor

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Las próximas horas serán “absolutamente cruciales” en la lucha contra el fuego en los incendios que asolan todo el Estado, según dijo ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya que las previsiones son “realmente negativas” a partir de mañana miércoles, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa que llegará una nueva ola de calor que durará “al menos hasta el domingo”.

Aunque el fuego que ha destruido ya 25.000 hectáreas en la comunidad de Madrid ha causado un mayor número de afectados personales, el de Ávila es el más devastador de todos los registrados históricamente, con más de 50.000 hectáreas quemadas. A esta superficie hay que sumar 2.000 más en Toledo y, ya en la provincia de Castellón, 7.600 adicionales, sin contar otros fuegos que afectan a distintos puntos del Estado.

La catástrofe afecta directamente a cerca de 90.000 personas en las tres provincias del centro peninsular, con 38 localidades evacuadas y 7 confinadas.

Asimismo, Grande-Marlaska, firmó una orden que suspende temporalmente las labores de cosecha con maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid, y las provincias de Ávila y Toledo hasta que finalice la emergencias de interés nacional por los incendios.

Por su parte, Bruselas ha movilizado a seis aviones, 41 vehículos y 131 efectivos en España para ayudar en la extinción de los incendios de Madrid y Ávila.

Paralelemante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a advertir que la “emergencia climática mata” por lo que reiteró su oferta de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y al “negacionismo”. Además, exigió a la Comunidad de Madrid que adapte los centros educativos para hacer frente al calor en las aulas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afeó al presidente del Gobierno que reclame un pacto de Estado contra el cambio climático desde hace años pero nunca haya entrado a explicar “cómo lo va a resolver” y subrayó que “no es momento de dar soluciones de brocha gorda” para eximirse de “cualquier responsabilidad”.

Mientras, el ministro de Transportes, Óscar Puente, volvió a acusar a los gobiernos autonómicos del PP de no ejercer sus competencias para prevenir los incendios forestales como la limpieza del monte o la dotación de efectivos de extinción.

La zona quemada este año supera las 172.000 has La superficie forestal afectada por los incendios desde comienzos de año en España asciende ya a 172.396,10 hectáreas, cerca de 20.000 hectáreas más que las contabilizadas el domingo y casi seis veces las 29.817 registradas durante el mismo periodo de 2025. A nivel de la Unión Europea, se han quemado hasta ahora más de 420.000 hectáreas, la mayoría de ellas en los países de Europa occidental, con España y Francia a la cabeza.Según la última actualización del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) hecha pública ayer, hasta el 27 de julio se han producido además 35 grandes incendios forestales (GIF), tres más que los contabilizados un día antes y frente a los once registrados en las mismas fechas del pasado año. De este modo, el número de grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas afectadas, se ha multiplicado por más de tres respecto a 2025.