El Supremo amnistía a las leridanas Simó y Barrufet, miembros de la Mesa de Forcadell

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El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a las leridanas Anna Simó y Ramona Barrufet y también a Lluís María Corominas y Lluís Guinó, todos ellos miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya en 2017, que presidía Carme Forcadell, condenados por un delito de desobediencia.

Los cuatro fueron sentenciados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a cuatro meses de inhabilitación y una multa de 1.200 euros por permitir la tramitación de la declaración de independencia y de las leyes de desconexión. La sentencia fue recurrida en el Supremo, que suspendió la tramitación del recurso a la espera de si la ley de amnistía era declarada constitucional. Tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) del pasado octubre y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hace unas semanas, el Supremo ha declarado amnistiados los actos que cometieron y extinguida su responsabilidad penal.

Esta es la tercera decisión que adopta el alto tribunal en el mismo sentido en apenas una semana, después de que el Tribunal de Justicia de la UE fallara también a favor de la ley de amnistía. El Supremo ha amnistiado a 13 personas –además de los cuatro de la Mesa de 2017–, entre ellos el expresident del Parlament Roger Torrent, y otros tres miembros de la Mesa del año 2019. También a la leridana Meritxell Serret, que fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, y que es la primera consellera del Govern promotor del referéndum del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía. Asimismo se ha aplicado a ocho manifestantes que protestaron contra la sentencia del procés. La decisión llega más de dos años después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya, en junio de 2024.

En declaraciones a este diario, Serret declaró su “satisfacción” porque se le haya aplicado la norma, pero reclamó que se haga lo mismo con el resto de encausados por el procés. La ley cuenta con el aval de Europa, la justicia española ya no tiene excusas para dilatar su aplicación”, aseveró, antes de agradecer el esfuerzo de aquellos que “pelearon” por sacar adelante una norma que “debe ser el punto de partida para devolver el conflicto político al mundo de la política”. En términos similares se expresó también Simó, que considera el paso dado por el Supremo como “el cierre de una causa judicial que no debería haber ocurrido”. Para ella el Parlament es “un espacio donde debería poder debatirse todo” y denunció que la justicia española actuara con “venganza” en una cuestión que no debería haber abandonado nunca el ámbito político. También reclamó aplicar la amnistía al resto de afectados.

Por otra parte, el Consejo de Ministros acordó conceder el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día que se le impuso por los delitos de prevaricación y falsedad documental cometidos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, por otra de dos años. El resto de la pena (multa e inhabilitación de 4 años y 1 día) se mantiene.