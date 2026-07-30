Ascienden ya a 18 los fallecidos por el terremoto de Japón

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Los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el sudoeste de Japón ascienden ya a 18, según datos del Gobierno central y de la prefectura de Kumamoto, mientras los equipos de rescate trabajaban contra reloj ayer para encontrar supervivientes atrapados bajo escombros de edificios. Al menos cuatro personas podrían continuar bajo los edificios caídos. Además, un nuevo terremoto de magnitud 5,8 volvió a sacudir ayer la misma zona.