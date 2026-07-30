Detenido un multirreincidente con más de 50 antecedentes por sustraer catalizadores de vehículos

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 28 de julio a un hombre de 38 con más de 50 antecedentes por sustraer catalizadores de vehículos. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada el 23 de julio por un ciudadano que manifestaba que le habían sustraído el catalizador del vehículo el 19 de julio. El vehículo se encontraba estacionado delante del taller mecánico donde tenía que pasar una revisión de mantenimiento.

Las gestiones de investigación efectuadas permitieron identificar al presunto autor de los hechos y el vehículo en que se desplazaba. La investigación determinó que el hombre fue al taller mecánico hacia las 17.00 horas del 19 de julio y, en sólo dos minutos y medio, sustrajo el catalizador y huyó del lugar.

La madrugada del 28 de julio, agentes de los Mossos y de la Policía Local de Sant Celoni localizaron el vehículo en que huyó el hombre cuando abandonaba el municipio. Después de identificar el conductor, que coincidía con el investigado, los agentes lo detuvieron como presunto autor del hurto.

Las investigaciones policiales permitieron confirmar que el detenido acumula más de 50 antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. En concreto, entre octubre de 2025 y en julio del 2026 había sido detenido hasta cinco veces por robos o hurtos de catalizadores en municipios como Tordera, Badalona, Arenys de Mar o Mollet del Vallès.

Los catalizadores tienen una elevada demanda en el mercado ilícito porque contienen metales preciosos como el rodio, el paladio o el platino. Su valor puede oscilar entre los 700 y los 1.500 euros, mientras que el coste de sustitución puede llegar a los 2.000 euros.

El arrestado pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Granollers el martes pasado.