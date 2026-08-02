Hospitalizados dos trabajadores por una fuga de amoníaco

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Nueve trabajadores de una empresa de procesados de harina de Vilamalla (Alt Empordà) tuvieron que ser evacuados y dos de ellos fueron trasladados a centros hospitalarios por un escape de amoníaco que se produjo por la mañana en el tejado del edificio, por lo que Protección Civil activó el Plan Procicat.

El escape vaporizado se habría producido en una válvula exterior en el techo de la empresa, según los bomberos, y creó una nube tóxica. Media hora después, el mismo escape ya había “disminuido mucho”, pero los Bomberos trabajaban a media tarde, por lo que no se dio por cerrada la incidencia, mientras Protecció Civil mantenía activado el Plan Procicat.

A pesar de la rápida reacción de los trabajadores, que abandonaron el perímetro de la empresa tan pronto como se dieron cuenta de lo que pasaba, nueve personas tuvieron que recibir asistencia por parte de los sanitarios del SEM. De estos, dos fueron evacuados al Hospital de Figueres y al Trueta de Girona, respectivamente, donde ingresaron en estado leve.

La empresa está ubicada en las afueras de Vilamalla, pero el escape no ha supuesto un riesgo para la población del municipio, según los Bomberos.