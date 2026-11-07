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ACCIDENTE

La Fiscalía Europea investiga fraude de fondos en la línea Madrid-Sevilla

En contratos relacionados con el mantenimiento de la vía y la mejora de seguridad y señalización. A raíz del accidente en Urda, al igual que hizo tras Adamuz

Bomberos apagando un incendio en un tren de mercancías en Gelida. - ACN

Bomberos apagando un incendio en un tren de mercancías en Gelida. - ACN

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La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre un posible fraude en contratos relacionados con el mantenimiento de la vía de alta velocidad Madrid-Andalucía tras el accidente ocurrido en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 muertos.

El posible fraude “afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones” en la línea Madrid-Sevilla.

Según informó ayer la Fiscalía Europea, la oficina de Madrid “está llevando a cabo medidas de investigación en la sede de Adif, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y en el Tribunal de Cuentas en España”, a través de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La investigación se ha abierto tras el accidente ocurrido en Urda, del mismo modo que la Fiscalía Europea inició similares pesquisas tras el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, en la misma línea de alta velocidad. Se investiga la presunta desviación de fondos europeos, fraude en las subvenciones y malversación, entre otros presuntos delitos.

Paralelamente, la ministra de Educación, Milagros Tolón, confirmó que asistirá, junto al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, al funeral de las víctimas del siniestro de Urda, que se llevará a cabo el 10 de noviembre en la Catedral de Toledo. También confirmó su asistencia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Mientras, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) mantiene la convocatoria de huelga y paros parciales en Renfe para el 10 y 12 de noviembre, tras una segunda reunión con Cuerpo. Asimismo, el Sindicato de Circulación Ferroviario ha convocado dos jornadas de huelga el 17 y 19 de noviembre en Adif.

Renfe, el mayor señalado por los catalanes por la crisis de Rodalies

El 32% de los catalanes señala a Renfe como principal responsable del mal funcionamiento actual de la red de Rodalies, según una encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió, llevada a cabo antes del accidente de Urda, y que preguntaba por el impacto del accidente en Gelida y la crisis posterior. El Govern es el segundo más señalado, con el 31%, seguido por Adif, con el 17%. Asimismo, la R4 quedó interrumpida varias horas entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia por un incendio en una locomotora de un tren de mercancías en Gelida, sin heridos.

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