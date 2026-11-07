El juez rechaza investigar a Zapatero por malversación

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Plus Ultra’ ha rechazado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de malversación de caudales públicos, Lo hace contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado este extremo tras conocerse que el exdirigente socialista no entregó las joyas intervenidas en su despacho a Patrimonio del Estado.

El instructor, José Luis Calama, argumenta que “no cabe afirmar” que “la apropiación de las joyas”, que Zapatero atribuyó a un regalo “personal” del rey de Arabia Saudí en una visita oficial a España en 2007, “constituyeran patrimonio público a efectos del delito de malversación por la mera circunstancia de haber sido recibidos en consideración al cargo”.

El juez manifiesta que “no puede atribuirse eficacia integradora del tipo penal” al Código de Buen Gobierno aprobado en 2005, bajo el Gobierno de Zapatero, puesto que era un “instrumento” que aunque “poseía una evidente naturaleza ética y de autorregulación institucional”, carecía de “valor normativo suficiente para determinar la titularidad pública de bienes o para ampliar los elementos objetivos del delito de malversación”.

En otro auto, el magistrado acuerda paralizar los procedimientos inspectores de la Agencia Tributaria respecto del expresidente, su mujer y sus hijas, así como del socio de Zapatero, Julio Martínez Martínez y varias sociedades vinculadas a ellos.

El juez investiga a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su mediación para la concesión del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno otorgó a la aerolínea Plus Ultra en pandemia. Calama también imputó a Zapatero por presunto delito fiscal y de contrabando tras el hallazgo de las joyas de su despacho, que en dos informes periciales han arrojado un valor de 1,02 y 1,3 millones de euros.