Nuevas afectaciones en líneas de tren de Rodalies

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Las líneas R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R4 y Regionals Sud circularon ayer fuera de su horario habitual a causa de una “incidencia operativa”, según informó Rodalies. También sufrieron afectaciones los trenes de la línea R8, por una avería en la infarestructura en la estación de Castellbisbal.

Según RAC1, estas incidencias coinciden con la imposición de nuevos turnos a los maquinistas por parte de Renfe, que provocará más pernoctaciones fuera de casa y alterará descansos y conciliación.

Por otra parte, la Guardia Civil confirmó que ya han sido retirados los últimos dos vagones del AVE que quedaban en la zona del accidente ferroviario ocasionado por la colisión de dos trenes en Urda. El Instituto Armado va a mantener la vigilancia de la zona cero y la Policía Judicial seguirá investigando sobre el terreno.