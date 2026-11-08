Sánchez e Illa llaman a votar en masa contra PP y Vox: “Hasta el papa León XIV ha votado”

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Los partidos políticos han recuperado la actividad de precampaña después de la tragedia en Urda, con mítines de todos los colores, varios de ellos en Catalunya. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en Tarragona que los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, son “un viaje al pasado” y pidió a los ciudadanos acudir a votar en masa el 29N para enviar “a casa” a los dos.

Acompañado por el president de la Generalitat, Salvador Illa, Sánchez advirtió que España no será “el patio trasero de la terminal ultraderechista” y animó a su electorado destacando que “tenemos al papa y a la punki –la cantante Patti Smith– votando en Estados Unidos”. El candidato del PSC por Barcelona, Jordi Hereu, también se mostró optimista con las próximas elecciones generales y aseguró que “el movimiento de la esperanza y el amor” vencerá al “odio” de PP y Vox.

A su vez, Illa criticó a Junts por “situarse en el medio” y “tener miedo a decidir” y les pidió “apartarse”, horas después de cargar en una entrevista en El Nacional contra el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, que “tiene mucha cara” y “chupa prosperidad de las regiones periféricas” en materia fiscal.

Por su parte, el líder del PP pidió en Valladolid el voto a “aquellos que en algún momento votaron al PSOE y hoy se avergüenzan de ello” para poner fin “al tormento” del Gobierno “de las orgías”. El dirigente popular sostuvo que las legislaturas han estado “marcadas por la corrupción, el machismo y la gestión negligente de los recursos públicos”, y puso el foco en “los ciudadanos de Ceuta, los jóvenes y las mujeres”.

Mientras, el PP aspira a ser segunda fuerza en Catalunya el 29N, según manifestó el secretario general del partido, Miguel Tellado, en un acto en Barcelona, junto al cabeza de lista en la provincia, Xavier García Albiol, que criticó la decisión de no poner luces de Navidad en la plaza Catalunya. Asimismo, Ayuso aseguró desde València que Sánchez “tiene miedo a cambiar La Moncloa por Soto del Real” y subrayó que “del socialismo se sale”.