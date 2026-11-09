Feijóo dice que gobernar con Vox no depende de él y Sánchez le recuerda que ya son aliados

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que la posibilidad de formar un Gobierno de coalición con Vox si llega a La Moncloa tras las próximas elecciones no depende de él, aunque defendió que su objetivo es gobernar en solitario con una mayoría suficiente. “Hacer o no una coalición de Gobierno no depende de mí. Yo tengo muy claro lo que quiero, mi oferta política. Las veces que he hablado con el líder de Vox jamás sacó en la conversación nada sobre ministerios de primer o de segundo rango. Nunca hemos hablado de eso”, afirmó en una entrevista con El País.

Feijóo aseguró que tiene “muy claro” que lo mejor para España es tener un Gobierno en solitario del PP “para hacer lo que hay que hacer. “Hay que hacerlo bien y rápido, España necesita un presidente que tenga en las Cortes una mayoría suficiente para gobernar en solitario”, recalcó.

Más tarde, en un acto en Málaga se comprometió a que si llega a la Moncloa revisará el transporte ferroviario “palmo a palmo” para que “vuelva la seguridad” y reclamó que los directivos de Adif devuelvan las gratificaciones porque, según clamó, “es vomitivo que se les premie unos días después del accidente de Urda”. Sin embargo, Adif negó ayer que la empresa blindara el cobro de un “bonus” a la cúpula directiva.

Por su parte el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que Feijóo, “insulta a la inteligencia de la gente” al afirmar que gobernar con Vox no depende de él. “Pero si está pidiendo el voto en Guipúzcoa, Girona y Tarragona para Vox”, recordó Sánchez en un mitin en Bilbao. “Necesitamos una mayoría amplia y progresista ante la ola de ultraderecha que encarnan Feijóo y Abascal”, insistió el líder del PSOE, que se comprometió a subir anualmente el SMI y a blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC.