Investigan como atentado terrorista el tiroteo en Cracovia que causó 6 muertos

Servicios de seguridad y policía, frente a la casa del atacante en Ostrowiec Swietokrzyski, Polonia. - EFE/EPA/PIOTR POLAK POLAND OUT

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Las autoridades polacas investigan como un acto terrorista el tiroteo cometido el sábado en la plaza del Mercado de Cracovia por un joven polaco presuntamente fascinado con la ideología de extrema derecha, que disparó al azar desde un coche contra los viandantes. Asesinó a seis personas, y probablemente también a sus padres y su hermana, cuyos cadáveres fueron hallados en la casa familiar.

La investigación la ha asumido un fiscal de la sección de Cracovia de la Fiscalía Nacional y abarcará el asesinato de cuatro mujeres y dos hombres, incluidos un británico de 32 años de edad y una austríaca de 51.

“Los hechos constituyen un delito de carácter terrorista”, según indicó la Fiscalía en un comunicado.

En el ataque, producido a las 15.00 hora local, resultaron heridas 15 personas, entre ellas dos suboficiales de la Policía que persiguieron al tirador cuando huía del lugar, lo abatieron y detuvieron.

Mientras, el sospechoso se encuentra en estado crítico ingresado en un hospital, mientras que los dos agentes, celebrados como “héroes” por haber impedido que hubiera más víctimas mortales, despertaron ambos del coma inducido tras ser operados.

Lo que se sabe oficialmente del detenido es que vestía ropa de tipo militar de camuflaje, casco, chaleco antibalas y una cámara para grabar su ataque, además de portar un fusil de asalto tipo AR-15, otras armas y munición, es que actuaba solo, no tenía antecedentes penales y contaba con permisos de armas.