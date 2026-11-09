Retrasos que superaron una hora y media en Rodalies y alud de quejas entre los usuarios

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Jornada del domingo con nuevos retrasos generalizados en toda la red ferroviaria de Rodalies, que afectaron a las líneas R1, R2, R2 Norte, R2 Sur, R4, R11 y Regionales Sur. Hubo demoras de entre 30 y 60 minutos, pero en algunos casos superaron la hora y media. A las 13.00 horas, más de la mitad de los trenes en circulación –31 de 59– presentaban demoras, destacando algunos convoyes de la R1 (con más de 100 minutos de espera), R4 (52 minutos de retraso) y R11 (40 minutos de espera). Esta situación provocó un nuevo alud de quejas entre los usuarios.

Renfe explicó que la situación se debía a “incidencias relacionadas con los maquinistas y los trenes que se están analizando”. Por su parte, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) la atribuyó a un problema de “gestión de turnos”. “Se están enviando maquinistas al mismo tren y se dejan otros convoyes sin cubrir”, apuntaron fuentes del sindicato de maquinistas.

Semaf insistió en que el viernes la empresa implantó un gráfico reglamentario –que incluye turnos de trabajo y trenes asociados a cada turno– con “importantes desajustes”. Por todo ello, este fin de semana se estuvieron produciendo demoras generalizadas en la red de Cercanías y trenes circulando fuera de su horario habitual.

“El tiempo que lleva hasta que se reajusta el horario y se rectifica es lo que está haciendo que se produzcan los retrasos”, apuntaron desde Semaf.

Precisamente, los sindicatos Semaf ha convocado huelga en Rodalies los días 10 y 12 de noviembre –con servicios mínimos del 66% en hora punta–, mientras que el servicio también estará afectado el 11 de noviembre por la huelga general. Los retrasos también se produjeron el sábado y afectaron a las líneas R1, R2, R2 Norte, R2 Sur, R4 y Regionales Sur.

“Es pésimo y vergonzoso”

Los usuarios volvieron a criticar ayer los retrasos en la red ferroviaria de Rodalies. “Es pésimo y vergonzoso”, aseguró Irene, que llegó a la estación de Sants desde Tarragona. Allí lo que aparecía en las pantallas era el reflejo de lo que ocurría en toda la red. O bien bajo la hora fijada para el tren se podía leer la la palabra “demorado”, o bien aparecía la estimación de cuándo pasaría por el andén.

“Es una constante, ayer quise tomar un tren que no acabó pasando y ahora también tengo que esperar”, se quejó Alexis. Entre los afectados se encontraban los Castellers de Sants. “A raíz del servicio deficiente y la inexistente información de Cercanías, estamos 140 castellers atrapados en la estación, imposibilitando así nuestra llegada, de momento, a la actuación de Mataró”, escribió el grupo en la red social X.

Es una de las revelaciones de la caja negra del tren, tal y como avanzó ayer El Mundo. El choque hizo mover todos los vagones de Iryo, y el tercero volcó lateralmente.