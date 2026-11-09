El temor a otro trasvase del Ebro calienta la precampaña: “la necesidad de conectar todas las cuencas”

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El temor a un nuevo proyecto de trasvase del Ebro agitó ayer la precampaña política del 29N. El líder de Vox, Santiago Abascal, reivindicó en un periódico aragonés “la necesidad de conectar todas las cuencas”, y el portavoz de Agricultura del PSOE en las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias, advirtió que “está claro lo que el territorio se juega en las próximas elecciones, porque un gobierno PP y Vox es sinónimo de trasvase del Ebro”.

“Frente a esta postura, que se extendería con un gobierno central de ambos partidos, está la del PSOE”, añadió Iglesias. También criticó que el PP “esté pasando por el aro con todo lo que plantea Vox” y recordó que, hace 20 años, un gobierno socialista ya tuvo que derogar un trasvase impulsado por los populares.

Por otra parte, Iglesias acusó también al gobierno popular de “burlarse” de los agricultores y ganaderos con un proyecto de presupuestos que recorta los fondos para la agricultura.

“Mientras Azcón y Nolasco hablan de un presupuesto histórico para Aragón, que crece en más de 1.000 millones de euros, en lo que respecta al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación sacan la motosierra y recortan 26,8 millones. Es sencillamente una decisión política: para el PP y Vox, la gente del campo aragonés no importa. Este presupuesto es una burla a los agricultores”, dijo.