El voto por correo para las elecciones generales se consolida en España

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El voto por correo en las elecciones generales se ha consolidado en la última década en España. Desde el 2016, ha superado las 100.000 papeletas en Catalunya y el millón en el Estado en todos los comicios en el Congreso, independientemente de la participación. Las convocatorias de verano han disparado las cifras, con el récord histórico en julio del 2023.

Los electores que quieran votar por correo el próximo 29N podrán continuar haciendo sus solicitudes hasta el 19 de noviembre. La petición se puede tramitar telemáticamente, a través de la web de Correos, o presencialmente en una oficina postal. Para las personas que ya lo hayan solicitado, el envío de la documentación necesaria para votar empezará hoy y se alargará hasta el 22 de noviembre, con la incógnita de qué cifras logrará este año, en unos comicios en noviembre y con declaraciones de sectores de la derecha y la extrema derecha cuestionando la fiabilidad del procedimiento.

“Es un arma de campaña”, aseguró Joan Miró, experto en la materia y profesor de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El sistema “funciona con múltiples garantías”, concluyó.