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Unes 4.000 persones a la manifestació unitària de la vaga general a Lleida, segons la Urbana 

TRAGEDIA

“Ayudad a las víctimas del tren cuando desaparecen los titulares”

“Ayudad a las víctimas del tren cuando desaparecen los titulares” - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

“Ayudad a las víctimas del tren cuando desaparecen los titulares” - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

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El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, presidió ayer una misa funeral en la Catedral de la capital andaluza, por los 69 fallecidos en el accidente de tren de Urda, siete de ellos naturales de la provincia. Pidió “ayudar a las víctimas cuando desaparecen los titulares”. Hoy está previsto que se celebre otro en la Catedral de Toledo con presencia de los reyes, representantes del Gobierno y también del Partido Popular.

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