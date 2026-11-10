“Ayudad a las víctimas del tren cuando desaparecen los titulares”

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El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, presidió ayer una misa funeral en la Catedral de la capital andaluza, por los 69 fallecidos en el accidente de tren de Urda, siete de ellos naturales de la provincia. Pidió “ayudar a las víctimas cuando desaparecen los titulares”. Hoy está previsto que se celebre otro en la Catedral de Toledo con presencia de los reyes, representantes del Gobierno y también del Partido Popular.