Nvidia, sacudida por el escándalo

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La tecnológica Nvidia, punta de lanza de los semiconductores y la infraestructura para la inteligencia artificial (IA), caía ayer un 6,6% en Bolsa en la apertura del mercado estadounidense debido a la relación de su consejero delegado, Jensen Huang, con una supuesta espía china. Con esta caída perdió en la jornada de ayer cerca de 270.000 millones de dólares de capitalización bursátil respecto a su último precio de cierre.

El consejo de administración de Nvidia está realizando una investigación interna e independiente sobre las relaciones de su CEO con esta supuesta espía. “El consejo prioriza la seguridad económica y nacional de EEUU, que es de suma importancia para los intereses de Nvidia y sus accionistas”, afirmó la empresa en un comunicado. En todo caso, el consejo no cree que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia hayan quedado comprometidos.

La investigación examinará la relación de Jensen Huang con Alice Huang, exejecutiva de la Megaspeed, una empresa radicada en Singapur y que está siendo investigada por EEUU como posible caballo de Troya a través del cual China se habría saltado los cortafuegos para acceder a los chips más avanzados de IA de Nvidia.

Una circular interna de la empresa recoge que el propio Huang ha reconocido que fue “infiel” a su esposa. “Mis acciones le hacen daño a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que he hecho”, relataba.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el domingo su respaldo al CEO de Nvidia, asegurando que debería permanecer en su cargo al frente de la compañía. “No he hablado con él sobre esto. Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe lo que está pasando”, declaró Trump. Preguntado explícitamente sobre si Huang debería continuar en la dirección ejecutiva de la multinacional, el mandatario estadounidense respondió afirmativamente: “Eso creo. Oh sí, claro”, dijo.

Nacido hace 63 años en Taiwán, Jensen Huang llegó a EEUU cuando tenía 9 años. Estudió en la Universidad de Oregón y en la de Stanford. Fundó Nvidia en 1993, empresa que ha liderado durante las últimas tres décadas los mercados de hardware gráfico y de la infraestructura de computación para la IA y que la llevó hace 2 años a convertirse en la más valiosa del mundo. En octubre de 2025 se convirtió en la primera compañía en alcanzar una valoración de 5 billones de dólares (4,3 billones de euros al cambio).