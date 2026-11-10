Puigdemont no renuncia a la vía de la unilateralidad

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El expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, aseguró ayer que habrá un momento en que el independentismo no solo no podrá descartar los actos unilaterales, sino que no se podrá renunciar a ello: “No tenemos derecho a renunciar a ello”. En una entrevista al diario El Punt Avui, afirmó que, cuando se debe recurrir a un acto unilateral (como hizo en su día Kosovo), se debe acreditar que se han hecho “todos los esfuerzos y más para buscar una solución por otros caminos pacíficos y democráticos”. Con todo, reconoció que ahora el independentismo no tiene la “legitimación parlamentaria” para impulsar estos actos, para los que cree que debería contar con mayoría absoluta en el Parlament y “unidad de acción”.

Sobre el día que en el Parlament Puigdemont suspendió la DUI para abrir un diálogo con el Estado, expresó que ahora “lo haría diferente” porque señaló que ese supuesto diálogo partía de lo que considera que es una mentira y el Ejecutivo no tenía voluntad de negociar.”Era una trampa para romper el momentum al que habíamos llegado”, aseveró.

Sobre su regreso y su futuro político tras el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía y la decisión del juez Llarena de levantar la orden de detención contra él, descartó hacerlo durante la campaña electoral y afirmó que decidirá qué hacer una vez vuelva a estar instalado en Catalunya. En este sentido, garantizó que mantendrá su compromiso con la causa independentista: “No me imagino desentendido del procés; lo que no sé en qué rol: quizás me volveré a manifestar en el Fossar, quizás haré libros, quizás me presentaré a elecciones o quizás seré alcalde de Amer”, zanjó.

Puigdemont no cerró la puerta a pedir la nacionalidad belga, si bien explicó que lo que quiere es “dejar de ser español”, porque no le representa. “Como quien se siente mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y todo el mundo reconoce que la violencia de identidad se tiene que resolver. A mí me violenta tener la nacionalidad española”, concluyó.