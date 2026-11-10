El TS rechaza suspender el voto a los nacionalizados por la ley de nietos

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El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto para las elecciones del 29-N a los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos, que son alrededor de 190.000 personas, ante la proximidad de los comicios. A diferencia de sus padres, nacionalizados por una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen ser descendientes de exiliados, sus hijos sí podrán votar. La sección cuarta de lo Contencioso ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox en varios autos, notificados ayer, que cuentan con el voto particular discrepante de uno de sus seis magistrados, y el concurrente de otra jueza, que apoya la decisión pero discrepa de alguna argumentación.

La ley de nietos abrió la puerta de la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles exiliados por razones “políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. Una instrucción posterior presumía dicha condición a quienes salieron ds España entre 1936 y 1955, sin necesidad de documentar las razones del exilio. Son los nacionalizados a través de esta vía los que mantiene en cuestión el Supremo.