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vaga general

Unes 4.000 persones a la manifestació unitària de la vaga general a Lleida, segons la Urbana 

El TS rechaza suspender el voto a los nacionalizados por la ley de nietos

Permitirá que unas 190.000 personas puedan acudir a las urnas en las generales

Loa candidatos por Barcelona de los principales partidos, salvo ERC, con el líder de Pimec. - ACN

Loa candidatos por Barcelona de los principales partidos, salvo ERC, con el líder de Pimec. - ACN

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Agències

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El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto para las elecciones del 29-N a los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos, que son alrededor de 190.000 personas, ante la proximidad de los comicios. A diferencia de sus padres, nacionalizados por una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen ser descendientes de exiliados, sus hijos sí podrán votar. La sección cuarta de lo Contencioso ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox en varios autos, notificados ayer, que cuentan con el voto particular discrepante de uno de sus seis magistrados, y el concurrente de otra jueza, que apoya la decisión pero discrepa de alguna argumentación.

La ley de nietos abrió la puerta de la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles exiliados por razones “políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. Una instrucción posterior presumía dicha condición a quienes salieron ds España entre 1936 y 1955, sin necesidad de documentar las razones del exilio. Son los nacionalizados a través de esta vía los que mantiene en cuestión el Supremo.

Choque por la vivienda en el debate de Pimec

El candidato del PP al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, y la candidata de Junts, Míriam Nogueras, confrontaron ayer el modelo de vivienda del Gobierno con el ministro de Cultura y número dos de Comuns-Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, mientras que también rechazaron el modelo de la candidata del Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Lo hicieron en el debate entre los candidatos por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre organizado por Pimec, excepto el de ERC, Gabriel Rufián. La patronal catalana aludió a problemas de agotamiento del dirigenre republicano, mientras este dijo que tenía problemas de agenda, se quejó de que “alguien miente” y que rechazaran a otro participante por parte de ERC.

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