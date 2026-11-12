El PSOE (134-143) ganaría el 29-N por delante del PP (98-106) y Vox (57-65), que no sumarían mayoría absoluta, según el CIS

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El PSOE ganaría las elecciones del próximo 29-N con una horquilla de entre 134 y 143 escaños por delante del PP (98-106) y Vox (57-65), que no obtendrían mayoría absoluta. Así lo recoge el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de noviembre, formado por una muestra inédita de 45.074 entrevistas, una cifra mucho mayor que las que utiliza habitualmente.

Frente Amplio obtendría entre 7 y 11 escaños; ERC entre 10 y 14; Junts entre 2 y 4 y Podemos entre 0 y 1. La encuesta se elaboró entre el 7 y el 30 de octubre y recoge las reacciones del accidente ferroviario que tuvo lugar en Urda, en Toledo.