El CIS da ganador al PSOE y descarta cualquier posibilidad de mayoría absoluta de PP y Vox

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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige José Félix Tezanos publicó ayer un macrosondeo preelectoral, a escasas horas de que se iniciara la campaña electoral, que da la victoria en las próximas generales al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla de entre 134 y 143 escaños, por delante del PP y Vox, que en ningún caso sumarían mayoría absoluta en el Congreso, ya que en el mejor escenario obtendrían 171 representantes, cinco por debajo de los necesarios. Los populares, según este muestreo elaborado a partir de 45.074 entrevistas, obtendrían una estimación de voto del 25,5% y bajaría su actual representación al obtener entre 98 y 106 escaños –ahora tiene 136–, mientras que Vox subiría al 18,4%, lo que le daría entre 57 y 65 escaños, frente a los 33 que tiene en la actualidad. Esta es la única encuesta que pronostica una victoria de los socialistas.

En cuanto al bloque de la izquierda del PSOE, el Frente amplio obtendría entre 7 y 11 escaños, reduciendo los 31 que logró Sumar en el 2023. El Podemos de Irene Montero conseguiría como mucho un escaño, corriendo el riego de desaparecer del arco parlamentario, mientras que ERC crecería hasta el arco de entre 10 y 14 diputados –ahora tiene 7–. En cuanto a Junts, el CIS apunta a que podría conseguir de 2 a 4 diputados, por debajo de los 7 escaños actuales. EH Bildu obtendría entre 7 y 10; el PNV entre 2 y 4, el BNG entre 2 y 3; Compromís entre 4 y 6; Adelante Andalucía entre 3 y 4 y Se Acabó la Fiesta entre uno como mucho.

En la provincia de Lleida, donde se han realizado 501 encuestas, el CIS sitúa al PSC como primera fuerza, con el 22,7% de la intención de voto. Esquerra se situaría en segundo lugar con el 17,4% y Vox, con el 12,3% de los votos desbancaría a Junts como tercera fuerza en la provincia. Los juntistas obtendrían el 5,4% de los votos, por detrás del 5,5% que obtendría el PP. Los Comuns se quedarían con el 1,4% de los sufragios. Un 21,7% de los leridanos todavía no sabe a quién votará.

La UCO indaga sobre las donaciones al PSOE Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron ayer a la sede del Tribunal de Cuentas en busca de más documentación sobre las donaciones efectuadas al PSOE, tras cotejar la información que ya aportó este órgano al respecto y detectar discordancias. Los agentes requirieron información al órgano contable, en presencia de una letrada de la administración de justicia y en el marco de la investigación secreta que dirige la Audiencia Nacional sobre el sistema de reembolso en efectivo del PSOE de pagos adelantados por sus cargos en una pieza separada del caso Koldo. El magistrado Ismael Moreno ya solicitó al PSOE “la relación de pagos en metálico efectuados” entre 2017 y 2024 y los documentos que los soportan, una documentación que los socialistas entregaron en diciembre del año pasado.Por otro lado, la UCO implica en un informe a Cristian Corvillo, el empresario que condujo el vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017, en “la entrega de fondos” al exministro José Luis Ábalos y en presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas. Los investigadores apuntan a “indicios” que permiten relacionar a Corvillo, detenido la semana pasada, con “fondos destinados a Andrea de la Torre”, pareja de Ábalos y también arrestada, para que esta pudiera comprarse una vivienda.

Gabriel Rufián es el candidato mejor valorado, con 5,2 puntos El CIS incluye también una valoración de los líderes políticos en el que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, obtiene una nota media de 4,65 puntos sobre 10, por delante del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que alcanza un 3,88, y del presidente de Vox, Santiago Abascal, que recibe un 3,41. Pero esta vez la encuesta amplía la lista de líderes a otras formaciones y emergen en los primeros puestos Gabriel Rufián, cabeza de lista de ERC, que es el mejor valorado y el único que aprueba, con 5,21 puntos, y Emilio Delgado, “número uno” de Frente Amplio por Madrid, con 4,91 puntos, por encima de la candidata a la presidencia de la misma formación, Ada Colau, que recibe 3,82 puntos. Rufián es también el mejor valorado en Lleida con un 5,6.