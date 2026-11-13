Colau quiere cambiar las relaciones con Marruecos después de los hechos de Ceuta y cerrar las bases militares de los EE.UU.

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, apuesta por hacer un replanteamiento de las relaciones del Estado con Marruecos después de los hechos ocurridos este verano con la entrada masiva de inmigrantes. En una entrevista en el‘podcast’ de Jordi Wild, Colau ha sido crítica con el poco con respecto a los derechos humanos por parte de Marruecos y también ha apuntado que hay una “responsabilidad indirecta” de la Unión Europea con lo que ha pasado en este episodio. Colau también se ha mostrado favorable a cerrar las bases militares de los EE.UU. en España y ha pedido ampliar medidas que facilitan derechos y deberes para inmigrantes “porque aportan más de lo que reciben”. La candidata ha reiterado que si gobiernan con el PSOE pondrán condiciones para cambiar “radicalmente” la política de vivienda.

Colau ha sido preguntada por la crisis de Ceuta de este verano con la entrada masiva de inmigrantes por la frontera con Marruecos y ha considerado que hay una “responsabilidad indirecta” de la Unión Europea con lo que ha pasado porque ha decidido externalizar sus fronteras y dejar de que las gestionen países que “pueden tener otros intereses los cuales tenemos en la UE”. Entonces, según Colau, se está poniendo una cuestión “muy delicada y que te hace vulnerable en manos de otro país que de sopetón puede tener intereses con los Estados Unidos o el gobierno de Israel, o que quiere negociar con la UE para conseguir más dinero”.

La candidata de Frente Amplio cree que habría que “revisar” el acuerdo que el estado español tiene con Marruecos, porque con un país vecino con quien compartes frontera no se pueden romper totalmente las relaciones, ya que entonces “estarías poniendo en peligro tu país”. Colau cree, de hecho, que ya se está haciendo esta revisión "desde la discreción” y afirma que ya ha habido reuniones para que lo que pasó al verano no vuelva a tener lugar.

Los “tópicos” de los discursos antiinmigración

Ada Colau también ha hablado de los discursos de odio contra la inmigración por parte de formaciones de la derecha y la extrema derecha y ha rechazado el “tópico” que afirma que los inmigrantes viven de las subvenciones.

Cerrar las bases militares de los EE.UU.

Colau ha asegurado que le gustaría cerrar las bases militares de los EE.UU. en España, pero ha reconocido que no lo podría hacer “de la noche a la mañana”. Lo cree necesario para la política del presidente Donald Trump, de quien ha dicho que ahora mismo es una “amenaza” para España y no lo ve como un aliado porque “ya nos ha castigado con los aranceles”. Colau ha defendido mantener “buenas relaciones” con todos los países que defiendan la democracia, los derechos humanos y los que quieran tener “colaboraciones positivas”.

Otros temas en una entrevista de dos horas

Durante la entrevista, que se ha alargado unas dos horas, Colau también ha reiterado otros aspectos como las condiciones que pondría al PSOE si hay posibilidades de formar un gobierno progresista después del 29-N. Ha reiterado que buscará el compromiso de Sánchez para conseguir políticas de acceso a la vivienda y también para acabar con la corrupción de los grandes partidos españoles.

La candidata de Frente Amplio también ha hablado en varias ocasiones de su etapa como alcaldesa de Barcelona y ha asegurado que una de las decisiones de las cuales se arrepiente más es la de dar apoyo a la celebración de la Copa América. Ha considerado que fue un acontecimiento que no aportó lo que se esperaba a la ciudad, pero ha justificado que en aquel momento se decidiera sacar adelante porque la Generalitat estaba a favor y porque acababa de salir de la pandemia de la covid-19.