Feijóo defiende un pacto con Vox y asegura que el partido de extrema derecha "ha ido modulando sus planteamientos"

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El presidente del PP y candidato a la presidencia del gobierno español, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido un pacto con Vox si gana las elecciones y ha asegurado que el partido de extrema derecha "ha ido modulando sus planteamientos". "Es un partido con el que tengo discrepancias", ha dicho Feijóo en la entrevista con Jordi Wild, pero ha defendido que "el Vox de hace 5 años se ha ido modulando y ajustando". Sobre la crisis en Ceuta, Feijóo lo ha calificado de "invasión" y ha dicho que "el culpable fue Marruecos, por acción u omisión". También ha prometido "disminuir hasta cero" las ayudas a los migrantes si no trabajan. Por otra parte, ha dicho que reducirá los 22 ministerios actuales "a los 14 o 15" y deja claro que "no habrá un ministerio de Igualdad ni de Vivienda".

Sobre Vox, el candidato popular ha recordado que en los últimos meses han pactado con Vox en lugares como Andalucía y Extremadura y "no ha habido ningún problema". "En etapas anteriores hemos tenido discusiones, pero en esta nueva etapa creo que Vox ha ido hacia la realidad", ha celebrado, añadiendo que han hecho un documento marco con aspectos como el respeto a la constitución, la violencia de género o la igualdad.

Sobre la repartición de ministerios si llega a la Moncloa y pactan con la extrema derecha, el líder popular no ha querido detallar cuáles serían para los populares y cuáles para Vox, pero sí que ha dejado claro que reducirían los 22 ministerios actuales hasta los 14 o 15. También ha dicho, que no habría uno específico para Igualdad, como tampoco uno para Vivienda, "aunque es la prioridad para la mayoría de españoles". "El gobierno más mastodóntico de la democracia es el de Sánchez, porque tenía que dar ministerios a sus socios", ha criticado.

Culpa a Marruecos de la crisis de Ceuta

Preguntado sobre la crisis de Ceuta, Feijó ha dicho que "el culpable" fue Marruecos "sea por acción u omisión o bien por las dos cosas". De hecho, Feijóo se ha mostrado muy contundente con la entrada masiva de migrantes y lo ha calificado de "invasión". En este sentido, ha afirmado que ya había informes del CNI que alertaban de estos movimientos y ha dicho que, si él hubiera estado al frente del gobierno, habría pedido la colaboración de Marruecos. Si Marruecos no hubiera hecho caso, ha indicado, habría apostado por "desplegar al ejército".

Reducir las ayudas a los migrantes

El candidato popular ha criticado las políticas migratorias de Sánchez y ha asegurado que España "es el país donde hay más inmigración irregular de toda Europa". De hecho, ha dicho que, desde que entró Sánchez en el gobierno, "se ha incrementado un 60% a las personas de origen extranjero" que viven en el estado español. "Eso es pura falta de política migratoria y es inhumano", ha afirmado. En este sentido, ha dicho que cualquier persona que entre en el país de manera irregular "se tiene que marchar" y ha prometido que disminuirá "hasta cero" cualquier ayuda a las personas que no tengas papeles si no están dispuestas a trabajar.

"El PP no ha hecho ninguna oferta de dinero a nadie"

En otro orden de cosas, Feijóo ha negado que el PP haya ofrecido dinero a Koldo García o a Leire Díez para que difundieran información contra Pedro Sánchez. "No hay ningún ofrecimiento de dinero del partido a nadie. Nadie tiene autorización para ofrecer ni un euro del PP", ha expresado el candidato del PP, que ha asegurado que es una información "falsa" y ha criticado algunos medios por haber dado credibilidad a Koldo.

Jordi Wild también ha preguntado a Feijóo sobre su foto con el narco Marcial Dorado y ha defendido que conoció a Dorado en un momento en el que "no había nada de narcotráfico" y que, cuando supo que había sido implicado en contrabando, cortó las relaciones con él. Feijóo, por el contrario, se ha preguntado: "¿Es verdad que el dinero de las primarias de Sánchez se financió con dinero de la prostitución?" y ha asegurado que "prefiero tener esta foto a toda la colección de Sánchez".