Enésima jornada de retrasos en Rodalies por falta de maquinistas y robos de cable

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La red de Rodalies vivió ayer una nueva jornada de retrasos y trenes cancelados a causa de una incidencia operativa, relacionada con la disponibilidad de trenes y maquinistas y con un robo de cable. Quedaron especialmente afectadas las líneas R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R4 y R7. Renfe informó de retrasos de 30 minutos de media, aunque la duración fue superior en muchos casos. Asimismo, según 3Cat, hasta el mediodía hubo 68 trenes que no circularon pese a estar programados.

Las incidencias, sin embargo, podrían empezar a reducirse después del acuerdo entre los maquinistas y Rodalies alcanzado durante la reunión del Comité de Empresa, celebrada ayer. Ambas partes pactaron volver a los horarios anteriores al 1 de noviembre y se evita que los conductores tengan que salir obligatoriamente desde la estación de Sants al inicio de su jornada laboral, después de que hace casi dos semanas el sindicato Semaf rompiera los acuerdos sobre horarios y turnos y Renfe retomara el sistema base.

La falta de maquinistas había llevado a incidencias en la red durante toda la semana –con personal que no podía llegar a tiempo–, y a lo largo de los próximos días se retomará el sistema previo.

Otro de los motivos de las alteraciones fue el robo de cable en la estación de Fabra i Puig (Barcelona). Sobre el suceso, la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, aseguró que llegarán “hasta el final para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades” y explicó que en tres meses se han llevado a cabo 40 arrestos en el marco del Pla Via para luchar contra el robo de cobre en las líneas de Rodalies. Además, en relación a la jornada de retrasos, exigió a Renfe “recuperar todas las circulaciones y minimizar las afectaciones a la ciudadanía”.

Por otra parte, la asociación de abogados Acció Cassandra ha iniciado una campaña masiva de recogida de quejas administrativas de usuarios de Rodalies con el objetivo de abrir la vía judicial y exigir respuestas “aquí y en Europa” por las graves deficiencias del servicio.

Asistencia especializada

Paralelamente Rodalies ha licitado el contrato de asistencia técnica y consultoría especializada en seguridad ferroviaria, necesario para dotarse de un sistema de gestión de seguridad propio y obtener el certificado de seguridad único, unos requisitos legales para operar servicios de transporte ferroviario de viajeros.